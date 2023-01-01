Андрей Стрельцов «Пермские медведи» сыграют в международном турнире Соперниками пермской команды на первом этапе будут клубы из России и Беларуси Поделиться Твитнуть

Международная гандбольная организация SEHA-Gazprom League представила календарь нового сезона. «Пермские медведи» оказались в группе вместе с «Гомелем», ЦСКА и «Зенитом» и «Мешков Брест».

Сезон 2023/24 станет 13-м в истории SEHA-Gazprom League. ​ На этот раз в турнире выступили четыре российские и четыре белорусские команды. Все участники прошлого сезона сыграют и в новом, кроме того, к ним в «Дивизионе Восток» добавятся ещё две команды — ставропольский «Виктор» и «Аист Китая».

На групповом этапе каждая команда проведёт по 8 матчей. Первая игра «Пермских медведей» пройдёт 28 сентября, соперником станет ЦСКА.

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