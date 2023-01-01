Алёна Бронникова В Перми запустят производство вакуумных пробирок для забора крови Бюджет проекта составит 112 млн рублей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Пермский завод пластиковых изделий ООО «Инплайн» запустит производство вакуумных пробирок для безопасного забора венозной крови на анализы. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, благодаря запуску этого направления на предприятии появится 17 новых рабочих мест.

На закупку оборудования и подготовку помещения завод получит льготный заём от российского и регионального Фондов развития промышленности (ФРП). Бюджет проекта в целом оценивается в 112 млн руб. Из них 64,6 млн будет выделено из федерального бюджета, а 25 млн — из ФРП Пермского края.

«На продукцию будет спрос. Она включена в план мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности РФ», — уверены в компании «Инплайн».

Компания «Инплайн» занимается изготовлением пластиковой тары. Одним из направлений является производство банок для спортивного питания. По данным официального сайта, поставка изделий осуществляется в 42 региона страны. За прошлый год было выпущено более 185 т продукции, более 7,1 млн изделий. Среди 294 клиентов указаны «Эвалар», ВТФ, Vitamir, «Полярис», Steelpower и др.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.