С начала года жители Прикамья купили 4,2 тысячи объектов недвижимости в других регионах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Росреестра по Пермскому краю в первом полугодии 2023 года зарегистрировало 4214 объектов по экстерриториальному принципу. Как пояснили в ведомстве, речь идёт об оформлении прав на недвижимое имущество в ближайшем удобном офисе МФЦ, независимо от местонахождения объекта.

Жители Прикамья чаще всего приобретали недвижимость в Удмуртии, Екатеринбурге, Краснодарском крае, Крыму, Москве и Санкт-Петербурге.

При этом желающих приобрести недвижимость в Пермском крае оказалось в два раза больше. МФЦ других регионов приняли более 8 тыс. заявлений от жителей Татарстана, Удмуртии, Чечни, Башкирии, Краснодарского края, Челябинской, Свердловской, Ленинградской, Московской областей, Санкт-Петербурга и Москвы на регистрацию квадратных метров, расположенных в Прикамье.

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