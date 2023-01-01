Зампред правительства Пермского края устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
Сам Александр Борисов никаких травм не получил
Утром 13 августа на трассе Полазна—Чусовой в Пермском крае заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов, управляя автомобилем Infinity, врезался в ехавшую впереди него Daewoo Nexia. В результате водитель и трое пассажиров Daewoo получили различные травмы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Сам Борисов не пострадал.
Водители обеих машин прошли освидетельствование, оба оказались трезвы.
По данным издания, в ходе выяснения причин ДТП виновником признан чиновник — он не выдержал безопасную дистанцию.
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