Алёна Бронникова В Пермском крае по плану завершается модернизация инженерных сетей В Осе работы на водоводе закончились досрочно, а в Перми на 90% готов напорный коллектор от КНС «Речник» Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми завершаются работы по строительству напорного коллектора от канализационной напорной станции (КНС) «Речник» в Заостровке. На данный момент его готовность составляет 90%, сообщает краевое правительство.

Подрядчик ООО «Вертикаль» проложил резервную нитку напорного коллектора от КНС через улицы Красина и Трамвайную, обустроил дюкер длиной 3 км на глубине более 9 м и диаметром 600 мм под руслом Мулянки и транспортной развязкой Куфонина—Красина—Трамвайная. Осталось подключить новую сеть, закончить благоустройство и ввести объект в эксплуатацию. Как рассказали в Министерстве ЖКХ Пермского края, строительство напорного коллектора повысит уровень надёжности централизованной системы водоотведения, а в микрорайоне в перспективе появится возможность устройства новых сетей.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что обновлению коммунальной инфраструктуры уделяется особое внимание. Для реализации проектов используются средства из разных источников финансирования. Так, на строительство коллектора от КНС «Речник» были привлечены займы из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего направлено 276,8 млн руб., из которых 250,7 млн руб. выделены из федерального бюджета. Впервые краю удалось привлечь средства из ФНБ на модернизацию объектов ЖКХ в прошлом году (более 3,6 млрд руб.), на осуществление шести проектов в Перми, Лысьве, Верещагино и Губахинском округе.

В рамках проекта в Перми продолжается строительство централизованных сетей водоснабжения в микрорайонах Висим и Средняя Курья, что станет альтернативой возведения более 40 противопожарных резервуаров.

Кроме того, продолжается модернизация объектов ЖКХ и в других городах края. Так, в Осинском округе в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» с опережением графика завершилась реконструкция водовода «Водозабор с. Крылово — регулирующие резервуары».

«Строители проложили водопроводные сети от села Крылово до Осы общей протяжённостью порядка 12 км, с пропускной способностью 9 тыс. куб. м в сутки. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы и проводятся мероприятия по оформлению ввода в эксплуатацию, в течение осени планируется запустить систему в работу», — отметили в правительстве.

Помимо села Крылово, к водопроводу подключат несколько населённых пунктов: с. Гамицы, Устиново, д. Сергеева, Тишкова, Петухова и Симаково и п. Светлый. На проведение таких масштабных работ ушло более 340 млн руб., 95% от общей суммы удалось привлечь из федеральной казны, и только 5% составляют средства регионального и муниципального бюджетов.

Задачу проработать вопрос досрочного завершения реконструкции водовода в Осе ранее ставил перед краевым министерством Дмитрий Махонин. Он отмечал, что благодаря реализации проекта более 16 тыс. жителей будут обеспечены качественной питьевой водой, а также снизится аварийность и уменьшится энергозатратность.

В рамках программы в Прикамье с 2019 по 2022 год уже реализованы пять проектов — в Лысьве, Краснокамске, Менделеево, Лямино и Мотовилихинском районе Перми.





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