Максим Артамонов ФСБ задержала подозреваемого в мошенничестве и работе на Украину жителя Пермского края Сергей Носов доставлен в СИЗО Волгограда Поделиться Твитнуть

В Чайковском сотрудники отдела Управления ФСБ задержали жителя Пермского края Сергея Носова, который подозревается в мошенничестве и участии в организованной группировке, лидеры которой находятся на Украине. Об этом сообщают федеральные СМИ, которые опубликовали видео его задержания.

Мужчину остановили возле таунхауса, где он жил и, по данным правоохранителей, вёл преступную деятельность.

Сергея Носова обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, экстремизме и пособничестве террористам.

По версии правоохранителей, аферисты создали интернет-сайт, с помощью которого по низкой цене продавали подержанные двигатели автомобилей. Деньги поступали на счёт Носова. Он, в свою очередь, переводил их в криптовалюту, а затем якобы отправлял украинским кураторам.

Как уточняет telegram-канал «Чайковская зорька», Носова в спортивных кругах знали как кикбоксера и хоккеиста, игрока ночной хоккейной лиги «Дикие волки».

Сейчас мужчину вывезли за пределы Пермского края. Он находится в СИЗО Волгограда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.