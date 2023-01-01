Алёна Бронникова В Соликамске телефонные мошенники завербовали курьера через сайт знакомств Злоумышленника задержали Поделиться Твитнуть

Житель Соликамского городского округа устроился курьером телефонных мошенников, работающих по схеме «Ваш родственник попал в беду», заполнив анкету на сайте знакомств. Как сообщает пресс-служба полиции Пермского края, его задержали при попытке перевести деньги кураторам.

После регистрации на сайте знакомств 19-летнему молодому человеку написала девушка, которая сразу предложила заработать деньги простым способом. Она объяснила, что его работа заключается в том, чтобы выезжать на указанные адреса, забирать деньги и переводить их на счета работодателя, а определённый процент от суммы оставлять себе. После его согласия для обучения и контроля к нему приставили старшего менеджера и куратора.

«Установлено, что подозреваемый работал по схеме «Ваш родственник попал в беду» и в качестве оперативного сотрудника приезжал на адреса пожилых соликамцев. У напуганных пенсионеров он забирал наличные, которые они готовили для своих внуков и внучек, якобы попавших в дорожно-транспортное происшествие, и через банкомат переводил на различные счета», — сообщается в telegram-канале правоохранительных органов.

Пособника мошенников задержали в одном из торговых центров, когда он пытался перевести им деньги одного из пострадавших в размере 200 тыс. руб. Установлено, что он выезжал ещё на два адреса. Первый раз ему удалось забрать у пенсионерки 250 тыс. руб., а во второй раз сделка не состоялась по неизвестным ему причинам.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведётся расследование. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.





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