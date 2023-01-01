Максим Артамонов На этой неделе синоптики прогнозируют в Прикамье жару Она продлится до 18 августа Поделиться Твитнуть

До конца этой недели в Пермском крае сохранится жаркая погода. Сегодня, 14 августа, в Перми будет сухо, а воздух прогреется до + 26... +30 градусов. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные синоптиков.

В то же время, на севере и востоке региона 14 августа пройдут кратковременные дожди и грозы.

На следующий день, 15 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В Перми дождь с грозой может пройти вечером. При этом температура воздуха повысится до +27…+31 градуса, в Перми — около +29 градусов.

По предварительному прогнозу, тёплая погода продлится в Прикамье до 18 августа, а следующие выходные столбик термометра в Перми может уже не преодолеть 20-градусную отметку, отмечают синоптики.

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