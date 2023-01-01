Максим Артамонов Из Перми отменили авиарейсы в Ереван и в Сочи Причины не сообщаются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 13 августа, из пермского аэропорта был отменён рейс №424 Пермь-Сочи, который должен был вылететь в 4 утра. Эти данные опубликованы на электронном табло аэропорта «Большое Савино».

Также 13 августа отменён рейс №777 Пермь-Ереван армянской авиакомпании «Ширак Авиа». Самолёт должен был вылететь из Перми в 21:25. Также был отменен авиарейс из Еревана в Пермь — он должен был прибыть в 20:10.

Перелёты из Перми в Ереван и обратно осуществляются один раз неделю с марта 2023 года.

Информация о причинах отмены рейсов на сайте аэропорта не уточняется.

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