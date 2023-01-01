Максим Артамонов В Самаре самолёт Пермь — Сочи совершил вынужденную посадку Одной из пассажирок стало плохо во время полёта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самолёт авиакомпании «Северный ветер» с сообщением Пермь — Сочи (рейс NWS424) в ночь на 13 августа совершил вынужденную посадку в Самаре. Причиной стало состояние одной из пассажирок самолёта. Об этом пишет telegram-канал AVIAINCIDENT.

Уточняется, что в 03:21 экипаж самолёта сообщил диспетчеру, что на борту находится женщина, которая плохо себя чувствует. В связи с этим было решено совершить незапланированную посадку на аэродроме в Самаре.

Самолёт приземлился в 03:47. Посадка прошла успешно. Пассажирке вызвали скорую помощь. Другие подробности не сообщаются.

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