Максим Артамонов В Пермском крае сирота с двумя детьми почти 10 лет не может получить жильё Ситуацию взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе следкома по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад по делу о сироте из Пермского края с двумя малолетними детьми. С 2014 года женщина ждёт жильё. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Денису Головкину поручено отчитаться о результатах проверки и мерах по восстановлению жилищных прав обратившейся, отметили в СК.

Кроме того, в следкоме по региону должны проверить, как соблюдаются права на жильё других сирот в Прикамье.

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