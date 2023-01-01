Максим Артамонов В Подмосковье задержали наркокурьера, который вёз запрещённые вещества в Пермь У него нашли более 3 кг мефедрона Поделиться Твитнуть

Скриншот видео "МВД Медиа"

На 52-ом километре Волоколамском шоссе в Московской области инспекторы ГИБДД задержали 25-летнего мужчину, у которого с собой было более 3 кг мефедрона. Полиция остановила его машину, чтобы проверить документы, но, как оказалось, за рулём сидел наркокурьер. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В автомобиле, помимо шести брикетов с порошком, полиция обнаружила банковские карты, сотовые телефоны и сапёрную лопату.

По словам задержанного, он забрал партию наркотика в подмосковной Истре по указанию неустановленных лиц и должен был отвезти запрещенный товар в Пермь, чтобы сбыть его мелкими дозами через тайники.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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