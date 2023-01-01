Максим Артамонов Жителя Добрянки осудили за нападение на полицейских Он устроил дебош в отделе полиции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае вынесен приговор ранее судимому 28-летнему жители Добрянки, которого признали виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, в мае этого года полицейские доставили мужчину в состоянии алкогольного опьянения дежурную часть отдела полиции за нанесение побоев. Однако в отделе он публично оскорбил их, высказывал угрозы применения насилия и ударил одного из полицейских.

За это его признали виновным и назначили наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

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