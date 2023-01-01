Житель Перми осуждён за призывы к экстремизму Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми 27 июля вынес приговор пермяку, признанному виновным в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Мужчина также в течение года не имеет права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете. Как сообщили в УФСБ по региону, приговор вступил в силу.

В ведомстве напомнили, что осуждённый ещё в 2021 году разместил в соцсетях записи, в которых экспертами были обнаружены призывы к действиям насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.