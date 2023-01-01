Ремонт тротуаров и газонов в Кировском районе Перми оценили в 8,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Краевой центр организации закупок объявил поиск подрядчика на выполнение ремонта тротуаров, пешеходных дорожек и газонов на территории Кировского района Перми. Информация размещена на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнитель должен отремонтировать тротуары на участках улиц Александра Невского, Калинина, Магистральной, Пензенской, Сокольской, Юнг Прикамья, Кировоградской на площади 2,5 тыс. кв. м. Начальная (максимальная) цена контракта — 8,7 млн руб.

Заявки принимаются до 21 августа, дата подведения итогов определения поставщика — 23 августа.

Контракт должен быть исполнен в течение 43 календарных дней в 2023 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.