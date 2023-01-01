На Краснокамской объездной дороге сегодня скопилась 10-километровая пробка Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 12 августа, пользователи соцсетей сообщали, что на объездной города Краснокамска Пермского края, после отворота на Оверята до отворота на поселок Майский скопилась большая автомобильная пробка. Её протяженность по сервису Яндекса превысила 10 км.

О достоверных причинах затора информации не поступало. Возможно, движение было затруднено из-за ДТП или дорожного ремонта, который ведётся на трассе М7-Волга.

В настоящее время движение на участке нормализовано.

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