В Перми стартовала акция «Дети вместо цветов» Сэкономленные на цветах педагогам деньги перечислят больному раком мальчику Поделиться Твитнуть

Предоставлено благотворительным фондом «Берегиня»

Благотворительный фонд «Берегиня» объявил о старте в Перми благотворительной акции «Дети вместо цветов». Она приурочена к первому сентября и проводится фондом в шестой раз

Её суть в том, что деньги, которые обычно школьники тратят на покупку цветов педагогам в честь первого учебного дня перечисляются в пользу детей с тяжелыми заболеваниями.

Поддержать акцию может каждый ученик, родитель, учитель или воспитатель. Всё что необходимо — уточнить, согласен ли учитель участвовать в акции и зарегистрироваться на сайте: дети-цветы.рф, где подробно описаны все возможные форматы участия.

За 5 лет участниками инициативы стали 16 тысяч человек из 177 учебных заведений, с их помощью удалось собрать более 1,5 млн рублей на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

В этом году участники акции помогут сохранить зрение Владу Плотникову. У мальчика ретинобластома - злокачественная опухоль глаза. Одного глаза Влад уже лишился. Чтобы спасти второй, ему необходимо каждые полгода обследовать его состояние с помощью цифровой камеры Retcam 3. В Перми такой камеры нет, поэтому мама с сыном ездят в Москву на это важное обследование. Участием в акции можно помочь Владу с этой поездкой, сообщили в благотворительном фонде.

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