На фестивале «Свет Белогорья» выступит народный артист России Дмитрий Певцов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Певцов / фото: novyefoto.ru

В субботу, 12 августа, на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря открылся V Фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Он стартовал в 9.00 с Божественной литургии. В 12.00 на главной сцене начнётся торжественное открытие фестиваля. Одним из участников концерта и мероприятий события станет народный артист России Дмитрий Певцов.

На фестивале заработают несколько площадок: «Традиционное народное творчество», где будут проводиться мастер-классы по народным ремёслам, «Терем Русских игр», где для самых маленьких посетителей народная культура будет представлена в виде сказок, игр и поделок, «Изобразительное искусство и иконопись» с выставкой от иконописной мастерской «Добро», «Национальная кухня», где гости познакомятся с традициями кухонь разных народов и рецептами монастырских блюд.

Кроме того, все желающие смогут услышать колокольные представления.





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