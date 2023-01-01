На фестивале EFEST-2023 в Перми выступят музыканты из Турции и Египта Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В субботу, 2 сентября, на территории спорткомплекса им. Сухарева в Перми состоится пятый фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (18+). Об этом сообщает ВЕТТА.

Организаторы фестиваля пообещали, что событие в этом году станет самым масштабным за всю историю его проведения. Шоу продлится с 18:00 2 сентября до 02:00 3 сентября. На главной сцене выступят музыканты из Турции и Египта, Белоруси и России.

На площади перед спорткомплексом будет вечеринка с фуд-кортом и диджейским пультом.

В финале шоу за пульт встанет одним из самых авторитетных диджеев России, известный продюсер и легенда российской электронной сцены Fonarev (Владимир Фонарев).

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