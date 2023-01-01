Для ремонта водовода в центре Перми отключили воду в 30 жилых домах и детском саду Поделиться Твитнуть

Утром в субботу, 12 августа, для ремонтных работ на водоводе по ул. Глеба Успенского в Перми отключили от водоснабжения более 30 жилых домов и детский сад. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

В организации пояснили, что потребовалось заменить запорную арматуру на трубопроводе диаметром 30 см. Установка нового оборудования позволит делать переключения между водоводами, а значит, в случае аварийной ситуации выводить из работы только определённый участок сети, то есть отключать меньшее количество домов.

Работы должны быть завершены к 22:30.

На это время без воды останутся дома № 59, 61, 60, 58а, 57, 55, 57а, 50, 55а, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58а, 59, 60, 61, 62, 62а, 64, 65, 66/1 по ул. Куйбышева; здания по ул. Г. Успенского, 12, 13, 15, 15а, 16; ул. Краснофлотская, 16; ул. Революции, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52в, 52б, 52г (детский сад), 54.

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