«Пермские медведи» выиграли Кубок губернатора Омской области В заключительной игре они обыграли «Динамо-Сунгуль» Поделиться Твитнуть

«Пермские медведи» без поражений проходят первый предсезонный турнир в Омске. Всё решилось в пятницу в поединке с «Динамо-Сунгуль» из Снежинска. Оба клуба претендовали на почётный трофей. ​ Рывок пермской команды во втором тайме стал решающим. Итоговый счёт встречи 35:29. Кубок из Омска отправляется в Пермь.

​ Напомним, ранее «Пермские медведи» на этом турнире переиграли уфимский ГК «Акбузат» (34:30) и хозяев площадки — омский «Скиф» (32:33).

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