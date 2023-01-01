Губернатор Прикамья оценил ход реализации инвестпроектов предприятий группы компаний «Меридиан Глобал» Поделиться Твитнуть

В пятницу, 11 августа, на рабочем выезде глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил предприятия группы компаний «Меридиан Глобал» – ООО «Меридиан» и ООО «Норд ПАК». Губернатор ознакомился с ходом реализации инвестпроектов и планами предприятий по развитию.

Одно из предприятий, ООО «Меридиан», занимается выпуском оборудования для автоматизации процессов производства и маркировки продукции «Честный знак». Такие технические решения применяются в различных отраслях, включая молочную, алкогольную, фармацевтическую, пищевую, косметическую и строительную. Предприятие активно расширяется, создавая новые рабочие места – на данный момент число сотрудников достигло 230 человек.

ООО «Меридиан» также разработало и выпускает оборудование для маркировки пивной продукции. Более 50% производителей пива в России уже выбрали пермское оборудование. Кроме того, компания планирует организовать новое производство пресс-форм для стеклянных бутылок и разработать комплексные автоматические линии розлива напитков.

Губернатор также посетил предприятие ООО «Норд ПАК», которое занимается производством укупорочных изделий для пищевой отрасли. Предприятие успешно реализует инвестиционный проект по термоусадке для ликеро-водочной продукции. Оно также научилось применять инструменты бережливого производства на участках изготовления колпачков, что позволило повысить производительность и сократить затраты времени и ресурсов.

Глава Пермского края провел совещание с руководством группы компаний, где обсудили планы по развитию производства и реализацию инвестпроектов. После этого Дмитрий Махонин отметил успешную реализацию планов за последние два года и задал новые амбициозные задачи предприятиям.

«За три года предприятия серьезно нарастили объемы оборотов, производя продукцию, востребованную на рынке, и продолжают двигаться вперед. И эти предприятия – не единичные примеры, таких в крае много. Это означает, что мы как регион все больше и больше можем опираться на средний бизнес, и поэтому – меньше зависеть от налогоплательщиков. Экономика края движется вперед», – резюмировал губернатор.

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