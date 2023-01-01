Алёна Бронникова Суд удовлетворил иск прокуратуры Прикамья по делу об акциях Соликамского магниевого завода С акций предприятия снят залог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании права залога на акции ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) отсутствующим. Резолютивная часть решения по рассмотрению данного дела на заседании 10 августа опубликована в картотеке суда.

Заявление было удовлетворено полностью о признании права залога обыкновенных именных акций отсутствующим, исключении из реестра ценных бумаг записи об обременении залогом и обязании внести запись о прекращении обременения залогом обыкновенных именных акций. Ответчиками выступали Сергей Поволокин, Пётр Кондрашев, Игорь Пестриков и кипрская компания «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед». По данным Центра раскрытия корпоративной информации, в залоге у организации оказалось более 57% акций СМЗ после их приобретения в кредит тремя другими юрлицами, зарегистрированными также на Кипре.

«В марте 2023 года заместитель прокурора Пермского края обратился в суд с заявлением о признании права залога обыкновенных именных акций СМЗ в пользу компании "Пренстон Энтерпрайзес Лимитед", Поволокина С.А. отсутствующим. Вчера судом иск удовлетворён в полном объеме», - сообщается в telegram-канале ведомства.

Кроме того, в мае суд постановил истребовать в пользу РФ государственное имущество в виде обыкновенных именных акций СМЗ из чужого незаконного владения его акционеров.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.