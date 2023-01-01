В Перми строители завершили надвижку пролётов моста над рекой Ивой Работы выполнены на одном направлении новой дороги Поделиться Твитнуть

В Перми на участке ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова, в рамках строительства первого этапа трассы ТР-53, завершена надвижка пролётов правого направления нового моста над рекой Ивой, сообщили в минтрансе Пермского края.

Это произошло на три недели раньше срока, добавили в ведомстве. До октября подрядчик должен надвинуть конструкции левой половины моста. После этого строители опустят пролеты на опоры и приступят к устройству железобетонных плит под проезжую часть.

Возведение четырёхполосной трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» — одна из самых масштабных дорожных строек в Перми. Состоит из четырёх этапов. Первый - реконструкция ул. Уинской со строительством моста через Иву и съездов развязки на пересечении улиц Уинской и Старцева. После завершения работ автодорога соединит пять микрорайонов (Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый) с центром города.

Строительство новой дороги ведётся на средства инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022-2023 год в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб.

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