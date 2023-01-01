Алёна Бронникова Цены на товары и услуги в Пермском крае за месяц выросли на 0,8% Сильнее всего подорожали капуста, картофель и авиаперелёты Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

За месяц в Пермском крае выросла стоимость товаров и услуг. Индекс потребительских цен в июле 2023 года сложился на уровне 100,8%. Об этом сообщает Пермьстат. При этом стоимость всех товаров по сравнению с июнем выросла на 1%, а стоимость услуг — на 0,2%.

В продовольственном секторе потребительского рынка рост составил 0,9%. Однако динамика на различные группы была различной. Чувствительнее всего выросли цены на фрукты и овощи: капуста белокочанная — 23%, картофель — 22,4%, апельсины — 20,6%, морковь — 14%, яблоки — 10,5%. Также подорожали икра лососёвых рыб (6,5%), варёная колбаса (6,4%), шоколад (5,6%), молоко для детей (5,%), сахар (4,2%). В то же время в пределах от 1 до 5,9% подешевели масло, вермишель, сосиски и сардельки, горох и фасоль, неразделанные мороженые креветки, конфеты, специи, рыбные и томатные консервы, а также консервы для детского питания.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в среднем за месяц оказался на уровне 101,1%. Рост стоимости телерадиотоваров составил 7,2%, фотоаппаратов — 5,7%, металлочерепицы — 6,3%, некоторых видов мебели от 0,1 до 8,5%. Подорожали электротовары, инструменты и оборудование, отдельные виды обуви, одежды и трикотажных изделий, легковые автомобили и топливо. Снижение цен было зафиксировано на бытовые плиты, стиральные машины, электрочайники, потолочные светильники, линолеум и ламинат, древесностружечные плиты.

В июле на 22,3% подорожали авиаперелёты, на 4% — услуги фотоателье, на 2,8% — ремонт телевизоров, на 2,2% — установка пластиковых окон. При этом на общий показатель повлияло значительное снижение цен на некоторые услуги. Так, подешевели услуги гостиниц и прочих мест проживания (6,6%), экскурсионные услуги (4,1%), услуги банков (1,6%) и организаций культуры (0,8%), на 1,2% снизились тарифы на проезд в поездах дальнего следования.





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