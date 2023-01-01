Ещё один пляж в Пермском крае прошёл проверку Роспотребнадзора Это пляж в селе Уинское Поделиться Твитнуть

Пляж

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае теперь восемь пляжей, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Неделю назад их было семь.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, к пляжам в Усть-Качке и Чайковском, у посёлка Новые Ляды, у пермского автомоста, у Мотовилихинского пруда и к двум пляжам в санатории «Демидково» добавился пляж на реке Уя в Уинском.

Пляжу в районе станции КамГЭС снова выдано заключение о несоответствии места рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали купаться только в разрешенных местах. Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи и посуду, при купании в реках и прудах нельзя допускать попадания воды в полость рта, это может привести к заболеваниям.

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