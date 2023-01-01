Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 11 по 18 августа Поделиться Твитнуть

11 августа в 16:00 в Доме художника состоится открытие выставки «Накануне перемен» (6+). В экспозиции представлено творчество пермских мастеров декоративного искусства во всём многообразии видов и жанров, материалов и технических приёмов: художественный камень и керамика, гобелен и текстиль, металл и дерево, эмали, а также авторские ювелирные изделия.

Пермский дом художника

11 августа в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят балет Джона Ноймайера «Нижинский» (16+).

11 августа в 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт перформативное шоу о течении времени Idomodels show (16+). Зрителей ждут показы коллекций концептуальной одежды российских дизайнеров, игры света, видеоарт, экспериментальная хореография и многое другое.

11 и 12 августа в разных районах Перми пройдёт Дворовый фестиваль (0+), который стал частью событийной программы фестиваля «Общественные гостиные» (0+).

11 августа с 16:00 до 20:00 и 12 августа с 14:00 до 20:00 на набережной состоятся мастер-классы по созданию медвежонка «Пермский мишка».

11 августа в 10:00, 11:30, 16:00 и 18:00 и 12 августа в 11:00 и 13:00 в общественном центре «Нагорный» (ул. Геологов, 1) пройдут творческие мастер-классы «Пермский край — я так вижу», где будут создавать деревянные изделия на память о юбилее города.

12 августа с 12:00 до 15:00 на Гайве (ул. Репина, 1 и ул. Карбышева, 10) все желающие смогут заняться обустройством территории.

12 августа с 14:00 до 18:00 в Гарцах (ориентир — ул. 3-я Кольцевая, 25) пройдут дворовые игры и мастер-классы.

12 августа с 14:00 до 16:00 в м/р Старый Плоский пройдёт праздник «С видом на спорт» в дворовой «коробке» по ул. Мильчакова, 34. Участники смогут поиграть в дворовые игры и создать из коробки арт-объект.

12 августа с 11:00 в селе Уинское пройдёт краевой фестиваль мёда «Медовый спас» (0+). В программе — выставка-ярмарка мёда, конкурс пчеловодов, «Музейный дворик», эколаборатория, выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел и многое другое.

12 августа с 11:00 в селе Сепыч (Верещагинский ГО) пройдёт фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» (0+). Сепыч — старинное старообрядческое поселение со своими обычаями и особым устройством быта. В некоторых семьях там до сих пор сохраняются элементы старого уклада жизни, а кулинарные традиции передаются из поколения в поколение. На фестивале русской крестьянской кухни гости попробуют шти, пироги, шаньги, варенИк, пистишницу, губницу, парёнки, селянку и ярушник — хлеб на овсяном квасе. В программе фестиваля интерактивные конкурсные площадки, ярмарка народных мастеров, кулинарное шоу и многое другое.

12 августа с 11:00 в Красновишерске пройдёт Праздник черники и черничного пирога (0+). В этом году планируется общегородской чайный пикник у большого самовара на огромной скатерти, а также торговые ряды «Черничная ярмарка», кубок Верхнекамья по гиревому спорту, работа черничной пекарни под открытым небом, фестиваль в лицах «Че! Фест!», шутливые соревнования «Черничный забег», работа игровых и творческих площадок, мастер-классы по кулинарии, народной вышивке, тестопластике, концертная программа и праздничная дискотека.

12 августа с 13:00 на территории комплекса «Парма» (Кудымкар) пройдёт рок-фестиваль «Трамплин» (16+). В этом году в фестивале примут участие культовые группы из Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, Татарстана и Пермского края.

12 августа в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят документальный фильм «Художники при персидском дворе» (16+). Фильм представляет историю искусства, родившегося и расцветшего при дворе шахов из Каджарской династии (1785-1925). Картины дополняют интервью с экспертами, которые погружают зрителя в эпоху иранской истории, связавшую традицию и современность. В фильме представлены и знаменитые художники эпохи Каджаров, такие как Сани ал-Мулк и Камал ал-Мулк, и те пути, которыми шло иранское искусство, совмещая традиции персидской миниатюры и техники европейской живописи. Искусство, созданное при каджарской династии, завоёвывает всё большую известность в мире, а посвящённые ему выставки проходят в Лувре во Франции, в Дубае и США. Показывая наследие художников, творивших при Каджарах, фильм исследует мало известную широкому зрителю традицию и рассказывает одновременно о восточном искусстве и о персидской истории.

12 августа в 17:00 в Музее современного искусства PERMM пройдёт лекция Сергея Крюкова «Кибер-Тетерин. Культурологический аспект компьютеризации в сфере искусства на примере произведений Сергея Тетерина» (18+) из цикла «Искусство без прикрас».

12 и 13 августа с 14:00 до 23:00 на городской эспланаде (перед зданием Законодательного собрания) пройдёт фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). В программе — уличные выступления разных жанров: от людей-статуй, ходулистов и петрушечного театра до тематических променадов и уличных спектаклей. Перед пермской публикой в этом году выступят 19 коллективов со всей России.

13 августа в 14:00 в Доме Мешкова пройдёт экскурсия «Дом Мешкова: тайны особняка и его владельца» (6+).

Пермский краеведческий музей

13 августа в 14:00 в деревне Мижуева (Кудымкарский р-н) пройдёт традиционный фестиваль «Бур СУР» (0+). Зрителей ждут коми-пермяцкая свадьба в исполнении народного ансамбля песни и танца «Шондiбан», коми-пермяцкие свадебные песни и частушки, свадебные игры, народные танцы, коми-пермяцкая кухня и многое другое.

13 августа в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись оперы Генделя «Ариодант» (16+) в постановке немецкого режиссёра Кристофа Лоя с Зальцбургского фестиваля.

16 августа в 19:00 в кинотеатре «Киномакс» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» (16+) в постановке театра Globe.

17 августа в 18:30 в Пермской художественной галерее пройдёт экскурсия «Искусство Западной Европы: ключевые темы и символы» (12+ от 14 лет).

17 августа в 19:00 в пространстве «Дом» (ул. 25 Октября, 1) пройдёт спецпоказ фильма «Пермь. Дом учёных» (12+). В роли рассказчиков выступят старожилы дома и люди, в своё время приходившие в гости и по делам к знаменитостям. Автор сценария — Ксения Гашева. Режиссёр — Ольга Аверкиева.

18 и 19 августа на площадке Digital Port пройдёт образовательный Форум креативных индустрий (16+), спикерами которого станут лидеры российской экономики знаний, а участниками и зрителями — представители творческих профессий со всей страны. Основными темами станут развитие регионов благодаря креативным индустриям, КВН как социальный лифт и профессиональное развитие.

19 августа в 18:30 в УДС «Молот» пройдёт Летний кубок КВН. Он проводится с 1994 года и собирает на сцене победителей Высшей лиги последних лет. За главный приз будут бороться чемпионы 2022 года команды «Доктор Хаусс» и «Имени меня», а также лидер сезона-2021 Сборная Пермского края. Ведущим мероприятия будет Валдис Пельш.

До 3 сентября в Пермском цирке можно увидеть программу Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе» (0+).

До 10 сентября на набережной Камы проходит фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Каждый уикэнд пермяков ждут мастер-классы, игровые площадки, выступления артистов, интерактивные танцевальные площадки, цикл открытых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и многое другое.

Ежедневно в Перми проводятся экскурсии в рамках проекта «Маршруты Перми» в честь 300-летия города.

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