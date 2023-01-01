В Прикамье руководитель техникума осуждена за выдачу поддельной справки об освобождении от мобилизации Её приговорили к трём месяцам ограничения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае руководителя осинского филиала «Западно-Уральского горного техникума» признали виновной в выдаче ложной справки об освобождении от призыва на военную службу.

Как говорится в материалах уголовного дела, в октябре прошлого года к директору техникума обратился мужчина с просьбой выдать ему справку о том, что его сын обучается в данном заведении. Документ был нужен для предъявления в военкомат, чтобы молодому человеку дали отсрочку от призыва по частичной мобилизации.

Подсудимая выполнила просьбу мужчины.

Когда подлог вскрылся, директор оказалась на скамье подсудимых за подделку официального документа и его сбыт. Осинский районный суд Пермского края признал женщину виновной и приговорил к трём месяцам ограничения свободы.

Руководитель образовательного учреждения и её защитник подали апелляционные жалобы в Пермский краевой суд с просьбой отменить приговор в связи с отсутствием события преступления. По их мнению, справка имела информационный характер и не являлась официальным документом.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда, рассмотрев 3 августа дело в апелляционном порядке, согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила приговор без изменения, а жалобы без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

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