Осенью в Пермском крае начнётся новый подъём заболеваемости COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Так как коронавирус относится к ОРВИ, то осенью сезонного подъёма заболеваемости COVID-19 Пермскому краю не избежать. Об этом perm.aif.ru заявила завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера профессор Ирина Фельдблюм.

При этом, по её словам, подъём будет небольшим.

Фельдблюм также рассказала о новом стремительно распространяющемся в мире штамме COVID-19 «Эрис» (EG.5). В России на данный момент зафиксировали около 20 случаев заражения.

«Эрис» – новая разновидность омикрона, который мутирует, чтобы выжить. Данный штамм лучше уклоняется от антител и имеет более высокую заразность, но и не способен вызывать тяжёлые формы болезни, если речь не идёт о людях из группы риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями), отметила профессор.

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