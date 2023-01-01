Алёна Бронникова Роспотребнадзор Прикамья выявил нарушения в 307 школьных столовых Всего было проверено 714 общеобразовательных объектов региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За учебный год 2022/23 Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило 714 муниципальных и государственных общеобразовательных объектов. Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребёнка в регионе, были проинспектированы те учреждения, где обучаются дети 1-4 классов и дается бесплатное горячее питание.

По результатам проверки на 307 объектах (43% от общего числа) были выявлены нарушения санитарного законодательства. Среди них в 2,3% были обнаружены нарушения условий хранения пищевой продукции и сроков годности, в 2,1% - технологии изготовления блюд, в 1,3% - отделки помещений. Были предъявлены замечания к ведению документации пищеблока (3,2%), к маркировке продуктов (2%), к срокам прохождения медосмотра и гигиенического обучения (3%). Самый большой процент нарушений составил в области режимных вопросов, таких как санитарное состояние пищеблока, правила мытья посуды, обработка инвентаря, уборка помещений и др., всего в 81,2% случаев.

В отношении организаторов питания и должностных лиц Роспотребнадзор возбудил 379 дел об административном правонарушении, назначены штрафы. К концу учебного года были проверены компании, которые обеспечивают пищевыми продуктами общеобразовательные школы и организаторов питания, всего 132 поставщика. Нарушения действующих нормативных документов были установлены у 64 из них. По результатам проверок возбуждено 104 дела об административном правонарушении, назначены административные взыскания.





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