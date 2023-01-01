Алёна Бронникова Жители Прикамья отсудили у организаций более 7 млн рублей за нарушение прав потребителей В Роспотребнадзор поступило свыше 2 тыс. жалоб Поделиться Твитнуть

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За первые шесть месяцев 2023 года жители Пермского края отсудили у местных организаций более 7,1 млн руб. за нарушение прав потребителей, из них 675,7 тыс. руб. составила компенсация морального ущерба. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

На телефон «горячей линии» ведомства в первом полугодии поступило 667 звонков, жители смогли получить консультационную поддержку. За это же время специалисты ответили на 2128 жалоб о нарушениях прав потребителей. По сравнению с прошлым годом количество обращений осталось примерно на том же уровне – за АППГ в Роспотребнадзоре зафиксировали 2160 обращений.

Большая часть жалоб поступила на организации, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, – 43,4% от общего числа, нередко жители Пермского края жалуются на ЖКУ (15,9%). Следующие направления (по убывающей): услуги на финансовом рынке - 8,1%; услуги связи - 7,8%; медицинские услуги - 6,7%; бытовое обслуживание - 4,2%.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число обращений в сфере розничной торговли, деятельности на финансовом рынке, в сфере оказания услуг связи и бытового обслуживания населения. Снижение обращений отмечено в сфере ЖКХ, медицинских и транспортных услуг», - отмечают в ведомстве.

По итогам рассмотрения жалоб, 6,2% от общего числа послужили основанием для принятия мер административного воздействия, составлен 81 протокол, направлено 27 исковых заявлений, вынесено 85 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. С целью защиты прав потребителей в суд было направлено 213 исковых заявлений, из них 178 - в защиту неопределённого круга потребителей и 35 - в защиту конкретных лиц, в судебном порядке дано 54 заключения. Основанием для подачи исков стало восстановление нарушенных прав в сферах розничной торговли, бытового обслуживания, услуг связи, а также туристических, жилищно-коммунальных, культурно-развлекательных и юридических услуг.

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