Алёна Бронникова
Жители Прикамья отсудили у организаций более 7 млн рублей за нарушение прав потребителей
В Роспотребнадзор поступило свыше 2 тыс. жалоб
За первые шесть месяцев 2023 года жители Пермского края отсудили у местных организаций более 7,1 млн руб. за нарушение прав потребителей, из них 675,7 тыс. руб. составила компенсация морального ущерба. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
На телефон «горячей линии»
ведомства в первом полугодии поступило 667 звонков, жители смогли получить
консультационную поддержку. За это же время специалисты ответили на 2128 жалоб
о нарушениях прав потребителей. По сравнению с прошлым годом количество
обращений осталось примерно на том же уровне – за АППГ в Роспотребнадзоре
зафиксировали 2160 обращений.
Большая часть жалоб поступила
на организации, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, – 43,4%
от общего числа, нередко жители Пермского края жалуются на ЖКУ (15,9%). Следующие
направления (по убывающей): услуги на финансовом рынке - 8,1%; услуги связи - 7,8%;
медицинские услуги - 6,7%; бытовое обслуживание - 4,2%.
«В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось число обращений в сфере розничной торговли,
деятельности на финансовом рынке, в сфере оказания услуг связи и бытового
обслуживания населения. Снижение обращений отмечено в сфере ЖКХ, медицинских и
транспортных услуг», - отмечают в ведомстве.
По итогам рассмотрения жалоб, 6,2% от общего числа послужили основанием для принятия мер административного воздействия, составлен 81 протокол, направлено 27 исковых заявлений, вынесено 85 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. С целью защиты прав потребителей в суд было направлено 213 исковых заявлений, из них 178 - в защиту неопределённого круга потребителей и 35 - в защиту конкретных лиц, в судебном порядке дано 54 заключения. Основанием для подачи исков стало восстановление нарушенных прав в сферах розничной торговли, бытового обслуживания, услуг связи, а также туристических, жилищно-коммунальных, культурно-развлекательных и юридических услуг.
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