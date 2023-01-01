Алёна Бронникова На развитие бизнеса в 2023 году субсидии получат 49 субъектов МСП Прикамья Данная мера поддержки позволяет компенсировать до 50% затрат Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Власти Пермского края в 2023 году выделили 150 млн руб. на компенсацию части затрат по развитию бизнеса для предприниматей. Губернатор региона Дмитрий Махонин во время заседания правительства 9 августа отметил, что такая мера поддержки предоставляется каждый год для реализации инвестпроектов, в этом году субсидии получат 49 субъектов малого и среднего бизнеса (МСП).

По словам главы Прикамья, из регионального бюджета за последние четыре года на эти цели было выделено 350 млн руб., поддержку получили почти 200 предпринимателей.

«Мы сознательно в 1,5 раза увеличили объём краевых субсидий на это направление, выделив в 2023 году 150 млн руб. Уверен, что это правильное решение, потому что, помимо расширения бизнеса, получатели меры поддержки создали более тысячи новых рабочих мест, в том числе в небольших городах и на селе», — подчеркнул он.

Как рассказала в своём докладе руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Анна Быкова, важным условием для получения субсидии является создание новых мест и наличие регистрации и ведения деятельности на территории региона. Такая мера поддержки позволяет компаниям компенсировать до 50% расходов на покупку и монтаж нового оборудования или внесение первого взноса аванса лизинга при заключении договоров с лизинговыми организациями. При этом один субъект может получить не более 5 млн руб. на данные расходы.

В текущем году были скорректированы условия для предоставления компенсации. Так, теперь руководитель компании может получать финансирование не чаще одного раза в три года. Как отметила глава краевого Агентства по развитию МСП, благодаря этому условию увеличилось количество предпринимателей, которые могут получить государственную поддержку. Победители начнут получать выплаты в ближайшие недели. Деньги можно будет направить на модернизацию оборудования, расширение ассортимента продукции и повышение производительности труда.

В число победителей вошли компании из разных отраслей: производство готовых металлических, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов и другие. По информации Анны Быковой, инвестиционная ёмкость бизнес-проектов составляет 23,3 млрд руб.

Планируется, что до конца года на данных предприятиях появится более 250 рабочих мест. Среди прошедших отбор — швейная фабрика «Альтернатива» из Кизела, производитель уникальной синтетической нити, которая применяется при изготовлении геотекстиля и стропных лент, ООО «Политекс» из Нытвы, компания «Автомоё», единственная в Пермском крае производит салонные фильтры для автомобилей «ЗАМФИЛЬТР».

Поддержку получит также губахинская фабрика «Швея». Директор Екатерина Борисова сообщила, что в месяц производство выпускает более 5 тыс. ед. продукции, востребованной в условиях СВО: чехлы для касок и бронежилетов, маскирующие комбинезоны, разгрузочные рюкзаки, балаклавы, боевая одежда для пожарных и пр. Фабрика направила деньги на модернизацию производства и открытие дополнительного цеха в Гремячинске, таким образом, будет создано 16 новых рабочих мест. Кроме того, были приобретены машины с наличием дополнительных автоматических функций.

По словам Дмитрия Махонина, ранее он посещал фабрику в Губахе, по его словам, она хорошо демонстрирует комплексный подход, который необходимо применять муниципалитетам и профильным ведомствам для развития предприятий региона. Он поручил министерствам образования и социального развития Прикамья помочь производствам в обеспечении квалифицированными кадрами. Он добавил, что все эти меры позволят увеличить поступления налогов в бюджет и позитивно скажутся на развитии территорий в целом.





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