Алёна Бронникова Власти Пермского края выставили на аукцион базу отдыха в посёлке Сылва Начальная цена лота — 17,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Пермского края выставило на продажу спортивно-оздоровительную базу «Куликовка» в п. Сылва. Аукцион размещён на сайте «Сбербанк-АСТ».

Площадь реализуемого участка — более 7 га. Находится в отдалении от посёлка и окружён сосновым лесом. Как сообщили в ведомстве, на территории находятся летние корпуса, баня, технические помещения, лыжероллерная трасса и спортивные площадки. Базу включили в программу приватизации по причине её невостребованности.

«Глэмпинги, кемпинги и парк-отели — активно развивающаяся ниша бизнеса и очень популярный, экологичный вид туризма. Люди устают от атмосферы большого города, и те, у кого нет дачного участка или домика в деревне, выбирают такой вид загородного отдыха. На наш взгляд, данная площадка — готовый проект с перспективами, осталось придать ему "изюминку"», — сообщают в краевом минимущества.

Начальная цена актива составляет 17,5 млн руб. Задаток составляет 10% от первоначальной стоимости — 1,7 млн руб. Заявки принимаются до 3 сентября, через два дня будут определены участники, дата начала торговой сессии — 7 сентября.





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