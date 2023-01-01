Андрей Стрельцов
Сборная России по баскетболу второй раз обыграла команду Ирана
Матч состоялся в Перми на площадке УДС «Молот»
Сборная России по баскетболу в пермском УДС «Молот» во второй раз за три дня обыграла команду Ирана в товарищеской встрече. Напомним, в первом поединке подопечные Зорана Лукича уверенно взяли верх со счётом 72:59.
К повторному поединку в составе национальной команды произошло несколько изменений. Но на раскладе сил перестановки не отразились. Иранцев хватило только на дебют матча. Затем преимущество россиян стало очевидным. Итог встречи — 71:57.
В составе российской сборной самым результативным стал разыгрывающий «Локомотива-Кубани» Александр Щербенев, набравший 12 очков.
В конце игры пермская публика устроила команде овации.
Сборная Ирана после Перми летит в Тбилиси, где сыграет с хозяевами, Черногорией и Иорданией и продолжит подготовку к чемпионату мира.
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