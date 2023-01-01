Андрей Стрельцов Сборная России по баскетболу второй раз обыграла команду Ирана Матч состоялся в Перми на площадке УДС «Молот» Поделиться Твитнуть

Сборная России по баскетболу в пермском УДС «Молот» во​ второй раз за​ три дня обыграла команду Ирана в​ товарищеской встрече. ​Напомним, в​ первом поединке​ подопечные Зорана Лукича уверенно взяли верх со счётом 72:59.

К повторному поединку в составе национальной команды произошло несколько изменений. Но на раскладе сил перестановки не отразились. Иранцев хватило только на дебют матча. Затем преимущество россиян стало очевидным.​ Итог встречи — 71:57.

В составе российской сборной самым результативным стал разыгрывающий «Локомотива-Кубани» Александр Щербенев, набравший 12 очков.

В​ конце игры пермская публика устроила команде овации.

Сборная Ирана​ после Перми летит в​ Тбилиси, где сыграет с​ хозяевами, Черногорией и​ Иорданией и продолжит подготовку к чемпионату мира.

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