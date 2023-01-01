Андрей Стрельцов «Пермские медведи» начали подготовку к сезону с победы В Омске они обыграли хозяев площадки Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Пермские медведи"

Начались игры гандбольного турнира "Кубок губернатора Омской области". Соревнования являются подготовительным этапом для команд Суперлиги к новому сезону. В своём первом матче с хозяевами турнира — ГК «Скиф» подопечные Вячеслава Бузмакова добились трудной победы. ​

Первая половина матча завершилась с равным счётом 17:17.​ После перерыва пермская «Берлога» ушла в ​ отрыв, однако в концовке омичи проявили характер и за 4 минуты до сирены сравняли счет — 31:31. Тем не менее, победа досталась пермской команде — 32:33.

В четверг «Пермские медведи» сыграют с уфимским ГК «Акбузат».

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