Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» начали подготовку к сезону с победы
В Омске они обыграли хозяев площадки
Начались игры гандбольного турнира "Кубок губернатора Омской области". Соревнования являются подготовительным этапом для команд Суперлиги к новому сезону. В своём первом матче с хозяевами турнира — ГК «Скиф» подопечные Вячеслава Бузмакова добились трудной победы.
Первая половина матча завершилась с равным счётом 17:17. После перерыва пермская «Берлога» ушла в отрыв, однако в концовке омичи проявили характер и за 4 минуты до сирены сравняли счет — 31:31. Тем не менее, победа досталась пермской команде — 32:33.
В четверг «Пермские медведи» сыграют с уфимским ГК «Акбузат».
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