Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин награждён Орденом дружбы Указ подписал президент Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент Владимир Путин 9 августа подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди награждённых оказался и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он удостоен Ордена дружбы.

В документе указано, что глава Прикамья награждается за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов России.

Орден дружбы — государственная награда РФ. Учреждена указом президента России в 1994 году. Орденом награждаются граждане РФ и иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей; за большой вклад в реализацию совместных с РФ крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику России, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества; за широкую благотворительную деятельность и иные заслуги перед РФ.

Архив ИД «Компаньон»

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