Алёна Бронникова Суд Перми отправил организатора финансовой пирамиды на пять лет в колонию общего режима От его деятельности пострадали 146 жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мотовилихинский районный суд Перми признал мужчину 1983 г.р. виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как сообщается на сайте краевого МВД, в 2012 году злоумышленник организовал финансовую пирамиду.

Следствие установило, что мужчина незаконно привлекал денежные средства жителей Перми и Пермского края от имени незарегистрированной инвестиционной компании. Он предлагал клиентам вложить средства и каждый месяц получать с них проценты. Размер обещанных процентов значительно превышал ставку в лицензионных кредитных организациях.

Он арендовал офис в Перми, запустил рекламный сайт в интернете. Первые вкладчики получили обещанные деньги, но вскоре выплаты прекратились. Фирма была закрыта в декабре 2013 года. Организатора объявили в розыск.

Выяснилось, что обманутыми оказались 146 человек, общий ущерб составил более 30 млн руб. Некоторые пострадавшие оформляли кредиты в банках, чтобы получить прибыль в короткие сроки. Инвестиции достигали 1,7 млн руб.

Полиция задержала злоумышленника в апреле 2021 года. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.





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