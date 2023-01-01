Руководителем Пермского отделения «Ассоциации юристов России» переизбран Игорь Вагин
Председателем Попечительского совета стал Александр Смертин
На общем собрании Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» председателем регсовета в третий единогласно избран председатель крайизбиркома Игорь Вагин, а председателем Попечительского совета стал руководитель Администрации губернатора Прикамья Александр Смертин. Об этом сообщили в реготделении.
В Совет Ассоциации также включены глава УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин, уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко, бизнес-обмудсмен Павел Новоселов, руководитель Пермской Торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, председатели нотариальной и адвокатской палат Ольга Мокрушина и Павел Яковлев, руководитель реготделения фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий и др..
По словам председателя регионального отделения Игоря Вагина, такой состав позволит консолидировать усилия в полноценной защите в том числе участников СВО и членов их семей, а также вынужденных переселенцев.
На собрании также был презентован проект, направленный на оказание комплексной помощи жителям новых субъектов России, которые временно или постоянно переехали в Пермский край. В рамках этого проекта переселенцам предоставляется юридическая помощь в решении всех правовых вопросов, связанных с переездом и адаптацией на новом месте жительства.
Кроме того на собрании было создано молодёжное крыло Ассоциации. Его возглавила статс-секретарь министерства территориальной безопасности региона Екатерина Мальцева.
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