Руководителем Пермского отделения «Ассоциации юристов России» переизбран Игорь Вагин Председателем Попечительского совета стал Александр Смертин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На общем собрании Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» председателем регсовета в третий единогласно избран председатель крайизбиркома Игорь Вагин, а председателем Попечительского совета стал руководитель Администрации губернатора Прикамья Александр Смертин. Об этом сообщили в реготделении.

В Совет Ассоциации также включены глава УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин, уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко, бизнес-обмудсмен Павел Новоселов, руководитель Пермской Торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, председатели нотариальной и адвокатской палат Ольга Мокрушина и Павел Яковлев, руководитель реготделения фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий и др..

По словам председателя регионального отделения Игоря Вагина, такой состав позволит консолидировать усилия в полноценной защите в том числе участников СВО и членов их семей, а также вынужденных переселенцев.

На собрании также был презентован проект, направленный на оказание комплексной помощи жителям новых субъектов России, которые временно или постоянно переехали в Пермский край. В рамках этого проекта переселенцам предоставляется юридическая помощь в решении всех правовых вопросов, связанных с переездом и адаптацией на новом месте жительства.

Кроме того на собрании было создано молодёжное крыло Ассоциации. Его возглавила статс-секретарь министерства территориальной безопасности региона Екатерина Мальцева.

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