Алёна Бронникова
В шахте «Уралкалия» в Пермском крае машинист во время работы нашёл окаменелое дерево
По форме окаменелость напоминает красный цветок
На Березниковском калийном производственном рудоуправлении № 4 (БКПРУ-4) компании «Уралкалий» машинист горно-выемочных машин обнаружил в шахте яркое вкрапление в стене рудника, по форме напоминающее цветок. Об этом сообщает «Рифей».
«Яркое вкрапление оказалось фрагментом окаменелого дерева. Из-за долгого нахождения в соляном рассоле и кристаллизации сильвинита дерево не просто превратилось в уголь — теперь оно напоминает удивительный красный цветок», — пишет в соцсетях пресс-служба предприятия.
В компании приняли решение вырубить монолит с фрагментом окаменелости из стенки горной выработки и поднять его на поверхность. Образец передали геологам для исследования. После этого его планируется направить в музей «Уралкалия».
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