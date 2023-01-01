Алёна Бронникова В шахте «Уралкалия» в Пермском крае машинист во время работы нашёл окаменелое дерево По форме окаменелость напоминает красный цветок Поделиться Твитнуть

Фото: сайт "Рифей"

На Березниковском калийном производственном рудоуправлении № 4 (БКПРУ-4) компании «Уралкалий» машинист горно-выемочных машин обнаружил в шахте яркое вкрапление в стене рудника, по форме напоминающее цветок. Об этом сообщает «Рифей».

«Яркое вкрапление оказалось фрагментом окаменелого дерева. Из-за долгого нахождения в соляном рассоле и кристаллизации сильвинита дерево не просто превратилось в уголь — теперь оно напоминает удивительный красный цветок», — пишет в соцсетях пресс-служба предприятия.

В компании приняли решение вырубить монолит с фрагментом окаменелости из стенки горной выработки и поднять его на поверхность. Образец передали геологам для исследования. После этого его планируется направить в музей «Уралкалия».





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