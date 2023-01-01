Алёна Бронникова В пермском экопарке «Егошихинская долина» запретили все виды неэкологической деятельности ООПТ включает в себя восемь видов экосистем Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На территории экопарка «Егошихинская долина» в Перми ввели ограничения на все виды неэкологической деятельности. Требования приведены в опубликованном на сайте краевого министерства природы положения о парке, который относится к особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения.

«Егошихинская долина» располагается на территории площадью 181 га. В его границах было выявлено восемь основных видов экосистем, а также редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц.

С целью сохранения природных комплексов в экопарке запрещено использование пиротехники, загрязнение почв и замусоривание территории, складирование снега, применение ядохимикатов, разорение гнёзд и нор диких животных, снос зелёных насаждений, проведение массовых мероприятий, стоянка транспорта, размещение НТО, разведение костров, выгул собак без поводка, повреждение элементов благоустройства и малых архитектурных форм и пр. При этом посетителям можно проводить научно-исследовательские работы в сфере экологии, не нанося ущерб природе, развешивать искусственные места гнездования и организовывать места подкормки для птиц, проводить противоклещевую обработку и др.

Особе внимание уделяется периоду гнездования птиц с 10 мая по 12 июня. В эти периоды запрещены, например, экскурсии до 12 чел., строительство инженерных сооружений и очистке рек, что разрешается в остальное время.

Кроме того, в ООПТ выделены четыре функциональные зоны: особой природной ценности, прогулочная, активного отдыха и традиционного пользования.

Напомним, в Перми реализуется масштабный проект «Зелёное кольцо». Он направлен на обустройство общественных пространств и экологическое восстановление долины реки Егошихи (включая Егошихинский культурно-мемориальный парк), долины реки Данилихи и благоустройство особо охраняемой природной территории «Черняевский лес», в том числе парка культуры и отдыха «Балатово».





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