Алёна Бронникова Первокурсникам Пермского педуниверситета помогут адаптироваться в вузе с помощью игры Её запуск планируется на начало учебного года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Студенты факультета информатики и экономики Пермского педуниверситета разработали онлайн-игру, которая поможет адаптироваться первокурсникам. Как сообщает пресс-служба вуза, запустить её планируется к началу учебного года.

Визуальная новелла «В ритме ПГГПУ» позволит познакомиться с образовательным учреждением, его знаковыми местами, особенностями студенческой жизни и учебным процессом. Во время игры с участниками будут вести диалоги преподаватели и студенты старших курсов. Идея появилась у третьекурсников в 2022 году. В течение всего года они под руководством своего преподавателя Льва Худорожкова создавали концепцию игры, сценарии и персонажей.

Фото: группа STORY Games на сайте "ВКонтакте"

«В игре нет выигравших или проигравших. Наша цель — максимально подробно показать жизнь в университете ради более быстрой и беспроблемной адаптации первокурсников», — объяснил наставник.

Группа разработчиков со временем переросла в игровую студию при университете STORY Games. Весной авторы защитили проект на факультетской конференции, а в июне открыли доступ к демо-версии для всех желающих. Запустить её можно по ссылке в браузере через компьютер.





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