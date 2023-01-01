В Пермском крае 17 кандидатам отказали в регистрации для участия в выборах Ещё 11 человек сами не стали сдавать документы Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов для участия в сентябрьских выборах 2023 года. Так, из 340 выдвинутых кандидатов 17-ти было отказано в регистрации, ещё 11 не сдали в комиссию необходимый пакет документов. Таким образом за 94 мандата поборются 312 человек. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Основными причинами отказа в регистрации стали сокрытие кандидатами сведений о своей судимости, а также неполнота либо недостоверность представленных в документах других сведений. Также ряд кандидатов допустили ошибки в оформлении подписных листов, либо собрали недостаточное число достоверных подписей.

В результате от «Единой России» зарегистрировано 94 кандидата, от ЛДПР — 54, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», которые по итогам выборов в региональное Заксобрание 2021 года освобождены от сбора подписей, зарегистрировано 50 кандидатов, от КПРФ — 49 человек, 44 кандидата от СРЗП, 12 самовыдвиженцев, 7 кандидатов от «Новых людей» и по 1 кандидату от партий «Родина» и «Яблоко».

На дополнительных выборах в Заксобрание по 17 округу зарегистрированы все 4 выдвинутых кандидата. На довыборах в Пермскую городскую думу по округу № 5, соответственно, 5 кандидатов. Один кандидат (от партии «Родина») отозвал документы.

Наибольшая конкуренция на основных выборах в единый день голосования, как и ожидалось, будет в думу Чайковского, где за 25 мест будут бороться 103 кандидата (более 4 кандидатов на мандат).

Напомним, всего в регионе проходит семь избирательных кампаний. Речь идёт о довыборах по округу № 17 в Законодательное собрание Пермского края, о довыборах по округу № 5 в Пермскую городскую думу, а также о выборах депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов. Голосование пройдёт 8, 9 и 10 сентября.

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