В сентябре в некоторых округах Прикамья местные парламенты обновятся наполовину Выборы пройдут 8-10 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно информации о зарегистрированных и допущенных к выборам кандидатах на места в пять муниципальных дум Прикамья, в выборах в сентябре 2023 года планирует участвовать лишь часть действующих парламентариев.

Так, на выборы в думу Краснокамского округа на 20 мандатов заявились только 10 действующих депутатов, также 10 прежних депутатов претендуют на 15 мест в думе Оханского округа. В Чайковском на 25 мандатов заявилось 13 действующих народных избранников, в Горнозаводске — 9 на 17 мест, в Кизеле — также 9 на 15 мандатов. Информацию собрал телеграм-канал «На местах».

Отмечается, что во всех территориях председатели дум зарегистрировались в качестве кандидатов, исключение — Горнозаводск. Там действующий спикер в выборах не участвует, но в качестве кандидата зарегистрирован бывший председатель местного Земского собрания.

Напомним, выборы 8-10 сентября пройдут в Горнозаводском, Кизеловском, Краснокамском, Оханском и Чайковском округах Прикамья. Также состоятся довыборы в Заксобрание и Пермскую гордуму.

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