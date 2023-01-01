Алёна Бронникова За три года в Прикамье был выявлен 61 незарегистрированный аттракцион Из них только в 46 случаях владельцы оформили необходимые документы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае с 2021 по 2023 год региональная Инспекция государственного технического надзора выявила 61 незарегистрированный аттракцион. Об этом на заседании краевого правительства 9 августа заявил глава ведомства Игорь Морозов.

Из общего числа владельцы только 46 объектов оформили разрешение на эксплуатацию, остальные прекратили работу. Как отметил Игорь Морозов, с нарушителями проводится профилактическая работа по вопросам регистрации и обеспечения безопасности потребителей, а в случае игнорирования рекомендаций информация направляется в прокуратуру.

Сейчас на территории Пермского края зарегистрировано 220 аттракционов, большая часть из которых находится в столице региона (48% от общего числа). Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, незарегистрированные объекты представляют угрозу для потребителей услуг.

Руководитель Инспекции гостехнадзора Прикамья добавил, что основная задача ведомства — обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. Для этого необходима выдача разрешительных документов владельцам развлекательных объектов. Кроме того, жители и гости региона могут перед посещением аттракционов ознакомиться с перечнем зарегистрированных объектов на сайте, а в случае необходимости обратиться с жалобой на их работу. Среди признаков безопасного объекта он назвал наличие регистрационного знака, таблички о последней ежегодной проверке, ограждения и информации об ограничении пользования. Ведомство внесло на рассмотрение правительства положение об ужесточении мер наказания нарушителей путём привлечения их к административной ответственности в рамках плановых и внеплановых проверок и штрафам.





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