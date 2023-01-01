В ДТП на трассе Троица–Новые Ляды в Пермском крае погибли три человека Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В ночь на 9 августа на трассе Троица—Новые Ляды в Пермском крае произошло лобовое столкновения легкового автомобиля и грузовика, в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

В полиции рассказали, что авария случилась около 2 часов ночи. Со стороны посёлка Троица двигался автомобиль «ВАЗ-211340» под управлением молодого человека 2003 г.р. На 2 км трассы он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво". Легковушка буквально за считанные секунды превратилась в груду металла.

Водитель и двое пассажиров ВАЗа получили смертельные травмы.

По факту автоаварии продолжается проверка.

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