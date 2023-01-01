Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стала известна программа пермского фестиваля «Компрос» Поэтический уикенд стартует «Кораблём поэтов» и завершится литературно-танцевальной композицией Поделиться Твитнуть

Литературный фестиваль «Компрос» (18+) в этом году пройдёт в десятый раз. Впрочем, нынче это даже не фестиваль, а «литературный уикэнд», или «поэтический уикэнд» — так предпочитает называть его автор и бессменный руководитель Борис Эренбург, тем самым выделяя событие в череде многочисленных, наслаивающихся друг на друга фестивалей, посвящённых 300-летию Перми.

По традиции, фестиваль стартует «Кораблём поэтов», который 26 августа в 12:00 отчалит от Речного вокзала. Во время трёхчасовой водной прогулки-лаборатории состоятся «Парад презентаций» новых книг гостей и участников фестиваля и поэтические чтения «Биармия» с участием поэтов из Перми и других городов.





Основной площадкой фестиваля станет пространство «Дом». Здесь 26 августа в 16:00 пройдёт литературная мозгобойня «Литрабол», в 18:00 — творческая встреча с поэтом и критиком Данилой Давыдовым (Москва), а в 20:00 — слэм прозаиков, победитель которого получит путёвку на всероссийский слэм.





27 августа там же в 12:00 события стартуют с литературно-дискуссионного «Мужского клуба», в 14:00 пройдёт встреча поэта и основателя книжного магазина «Поэзия» Александра Самойлова (Челябинск) с авторами, в 16:00 — российский конкурс видеоклипов на стихотворения собственного сочинения «Третий глаз», в котором примут участие авторы из десятков городов России, в 18:00 — традиционная акция «Шанс для неизданных книг»: прозаики, драматурги, поэты, авторы в жанре «нон-фикшн» представят публике и жюри свою «неизданную книгу».





Завершится уикэнд литературно-танцевальной композицией «Танцы с поэтами, или Скандал в Благородном собрании» 27 августа в 20:00 в клубе «Атмосфера». Автор композиции — молодой режиссёр Семён Иванов, хореограф — Тая Есенина, музыка — группа Ивана Пинженина (Санкт-Петербург).





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