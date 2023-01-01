Алёна Бронникова Напротив театра оперы и балета в Перми продаётся объект культурного наследия Стоимость актива — 60 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Через дорогу от театра оперы и балета в Перми (ул. Ленина, 32) выставлено на продажу двухэтажное здание с мансардой и подвалом, общей площадью почти 1,17 тыс. кв. м. Объявление появилось на сайте «Авито».

Актив реализует Сбербанк за 60 млн руб. При этом после продажи здания отделение банка планирует продолжать работу в качестве арендатора помещений.

«Продажа предусматривает сохранение банка на условиях обратной аренды помещений на первом и втором этажах ориентировочной площадью 351 кв. м. Планировка обратной аренды находится в проработке, площадь может быть изменена. Помещения площадью 242 кв. м на втором этаже сданы в аренду», — указано в объявлении.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Банк Волжско-Камский коммерческий». По данным краевого центра по охране памятников, построено оно было в 1870-е годы. На учёт как памятник архитектуры его поставили в 2000 году.





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