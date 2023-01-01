Алёна Бронникова Пермские антимонопольщики одобрили переход структур УЗПМ под контроль холдинговой компании Краевое УФАС рассмотрело поступившие ходатайства Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Управление ФАС по Пермскому краю рассмотрело ходатайства о получении предварительного согласия на совершение сделок по вхождению ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» в одноимённый холдинг ООО «УЗПМ ГРУПП».

«Антимонопольный орган рассмотрел ходатайства и пришёл к выводу, что сделки не приведут к изменению уровня концентрации, ограничению конкуренции на каком-либо товарном рынке», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Информация о поступивших ходатайствах появилась 17 июля. Согласно законодательству о защите конкуренции, заинтересованные лица вправе представить в ФАС сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки.

Уральский завод противогололёдных материалов производит и поставляет средства против гололёда по всей территории России и за пределами страны.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.