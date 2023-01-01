Алёна Бронникова
Пермские антимонопольщики одобрили переход структур УЗПМ под контроль холдинговой компании
Краевое УФАС рассмотрело поступившие ходатайства
Управление ФАС по Пермскому краю рассмотрело ходатайства о получении предварительного согласия на совершение сделок по вхождению ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололёдных материалов» в одноимённый холдинг ООО «УЗПМ ГРУПП».
«Антимонопольный орган рассмотрел ходатайства и пришёл к выводу, что сделки не приведут к изменению уровня концентрации, ограничению конкуренции на каком-либо товарном рынке», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Информация о поступивших ходатайствах появилась 17 июля. Согласно законодательству о защите конкуренции, заинтересованные лица вправе представить в ФАС сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки.
Уральский завод противогололёдных материалов производит и поставляет средства против гололёда по всей территории России и за пределами страны.
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