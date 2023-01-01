В Пермском крае во время тушения горящей травы нашли тело человека Поделиться Твитнуть

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В ходе тушения пожара в Пермском крае было обнаружено тело погибшего. В соответствии с информацией, предоставленной краевым МЧС, оперативные службы получили сообщение о возгорании на ул. Новая, расположенной в селе Усть-Качка Пермского муниципального округа, около 23 час. 6 августа.

Пожарные, вызванные на место происшествия, обнаружили горящую траву. Площадь пожара составила 5 кв. м. Пожар был потушен в течение десяти минут. Во время тушения спасатели столкнулись с телом погибшего человека. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства и причины гибели.

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