Дмитрий Махонин встретился с участниками «Университетской смены» из ДНР Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провёл встречу со школьниками из Донецкой народной республики (ДНР), приехавшими в регион в рамках профильной «Университетской смены» при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ). Инициатива «Университетские смены» поддерживается Минпросвещением России, Минобрнауки России и Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Проект позволяет школьникам из ДНР и ЛНР приезжать в другие регионы страны для образовательных смен, знакомства с новыми местами и приобретения новых знаний. В мероприятии также приняли участие министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина и проректор Пермского педагогического университета Евгений Чащинов.

Дмитрий Махонин провел экскурсию для детей, показав им набережную реки Кама и рассказав о Перми и её трехсотлетнем юбилее. Он подчеркнул, что поездка в Пермский край предоставляет возможность школьникам познакомиться с Уралом и регионом, и, возможно, решить продолжить обучение в учебных заведениях Прикамья. Махонин отметил, что образовательные учреждения Прикамья обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов, чьи навыки могут быть полезными не только для Донецкой народной республики, но и для всей страны.

Один из участников встречи, школьник лицея № 88 г. Горловка Самир Аскеров, выразил желание стать студентом пермского вуза. Он поделился своими впечатлениями о городе и отметил красоту пермской архитектуры. Во время встречи с Махониным ученики рассказали о своих впечатлениях от смены и обсудили с губернатором различные темы, включая выбор профессии и экологическое просвещение населения.

Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию IT-сектора, который является востребованным среди молодежи. Махонин отметил, что IT-сфера Прикамья развита и предоставляет возможности для профессионального роста молодых специалистов. Он подчеркнул, что Прикамье является пионером в цифровых разработках и обеспечении кибербезопасности.

В этом году в рамках проекта «Университетские смены» в Прикамье побывали уже две группы школьников из Донецкой народной республики. В течение 11 дней они знакомились с культурной жизнью региона, посещали музеи и театры, а также участвовали в образовательных занятиях по истории и культуре России и Пермского края, а также в спортивных мероприятиях. Каждый день смены был посвящен определенной тематике, включая профессиональные пробы, историю Прикамья и его вклад в развитие космоса.

Проект «Университетские смены» предоставляет возможность школьникам из Донецкой народной республики познакомиться с новыми местами и получить новые знания. Сотрудничество между Донецкой народной республикой и Прикамьем способствует обмену опытом и укреплению связей между двумя регионами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.